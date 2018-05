Poste Italiane assume: decine di posti di lavoro a Brescia e in Lombardia

Poste Italiane ha aperto decine di posizioni a Brescia e in Lombardia per la figura di “Consulente Finanziario". La ricerca è rivolta a giovani laureati in discipline economiche, che verrano formati e inseriti negli uffici postali con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

Il candidato ideale deve essere in possesso di una laurea Magistrale in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia degli Intermediari Finanziari, Scienze Statistiche, conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110. Per candidarsi c'è tempo fino al 30 giugno.

In Lombardia, le nuove assunzioni riguardano le province di Brescia, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Pavia, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza. Qui per candidarsi e vedere nel dettaglio i profili ricercati.