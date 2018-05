Cantieri navali, 80 assunzioni in tutta Italia: 16 anche sul lago d'Iseo

Yacht di lusso e panfili, da 10 a 85 metri di lunghezza: il Gruppo Ferretti cerca operai specializzati, architetti, manager e ingegneri, nell'ambito di una sostanziosa campagna di assunzioni che da qui alle fine dell'anno porterà a 80 nuove assunzioni nei cantieri navali della società. Anche a Sarnico, sul lago d'Iseo.

Sono infatti 16 le posizioni aperte sul Sebino: a queste si aggiungono altre 20 assunzioni ad Ancona, 24 a La Spezia e altre 24 tra gli stabilimenti di Cattolica, Forlì e Mondolfo. E' possibile presentare la propria candidatura direttamente sul web, sulla pagina ferrettigroup.com, nella sezione “Careers”.

Il Gruppo Ferretti è una holding storica nel settore della cantieristica navali, fondata esattamente mezzo secolo fa, nel 1968. Con un fatturato vicino ai 600 milioni di euro, il gruppo è considerato leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht e navi da diporto.

Sono 1500 i dipendenti di Ferretti, in larghissima parte occupati in Italia. Il gruppo controlla i marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, Crn e Custom Line. Dal 2012 la maggioranza della società è stata rilevata dal gruppo cinese Weichai Power, detentori oggi dell'86,8% delle quote.