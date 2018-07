Mercato dell'auto: marche e modelli preferiti dai bresciani

Il mercato tiene, anzi: cresce. In occasione della pubblicazione dei dati circa le immatricolazioni di autovetture da parte dell'Area Studi e Statistiche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, riportati in un lungo articolo sul quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane, scopriamo che nei primi sei mesi del 2018 sono state acquistate dai bresciani più auto rispetto al primo semestre 2017, 21.714 contro 21.669. Il mese in cui si è acquistato di più è marzo, con 4.268 vetture immatricolate.

In merito all'alimentazione, a farla da padrone è ancora il diesel con 10.215 unità (-14,56% sul 2017) contro le 8.151 a benzina (+15,40% sul 2017). Le auto ibride vendute sono state 957, quelle benzina più metano 650, con un aumento del 163%, mentre le elettriche "pure" solo 34 (contro le 29 dell'anno precedente).

Le marche più vendute? In ordine decrescente, Fiat (2.708), Volkswagen (2.452), Renault (1.681), Ford (1.320), Opel (1.183), Citroen (975), Toyota (961), Peugeot (959), Mercedes (957) e Dacia (831).

Per finire, i modelli più acquistati: in testa si riconferma la Panda (995), poi la Clio (762), la Polo (673), la Golf (662), la 500X (635), la C3 (554), la Ypsilon (530), la Tiguan (486), la 500 (453) e la Fiesta (429).