Manerbio: affitti calati del 25% in 10 anni

Negli ultimi dieci anni (2008-2018) i canoni di locazione delle case nel centro di Manerbio sono diminuiti mediamente del 24,6% per gli appartamenti di maggior valore, con prezzi passati dai 6,5 euro/ mq ai 4,9 euro/mq, mentre i canoni delle case più a buon mercato sono scesi del 24% da 5,4 a 4,1 euro/mq. È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, illustrata in occasione dell’apertura di un “punto partner” presso l’agenzia Minerva Case in via Mazzini 25.

Solo Affitti ha studiato il progetto “Punti partner” per allargare la sua presenza sul territorio nazionale. L’iniziativa dà la possibilità di creare un corner dedicato alle locazioni all’interno di un’agenzia partner che si occupa anche di compravendite. Solo Affitti concede il proprio marchio in esclusiva di zona, fornendo tutti i servizi che offre anche ai suoi affiliati monomarca. Il progetto è stato pensato per andare incontro a un’esplicita richiesta degli agenti immobiliari che, per ampliare rapidamente l’offerta e diversificare il loro rischio di impresa, hanno chiesto a Solo Affitti di aiutarli a specializzarsi rapidamente nel mercato locativo.

A oggi sono oltre 60 i punti partner aperti in Italia. Secondo l’analisi di Solo Affitti i canoni mensili di locazione sono calati maggiormente nella periferia di Manerbio e soprattutto per le case nella fascia di prezzi più bassa (-26%, da 4,2euro/mq a 3,1 euro /mq) mentre negli stessi quartieri i prezzi degli appartamenti più cari si sono ridotti del 24%, da 5,4 euro a mq a 4,1 euro/mq. “In città – spiega Adriano Bonaglia titolare del nuovo punto partner Solo Affitti di Manerbio – ad andare in affitto sono soprattutto le giovani coppie, che prediligono i bilocali arredati. Una componente forte della domanda proviene anche dai lavoratori in trasferta, che però non sempre trovano proprietari disposti a locare immobili con la formula dell’“affitto breve” e quindi sono costretti a sottoscrivere contratti ‘liberi’ (4+4)”. Nel cuore di Manerbio i prezzi dei monolocali si aggirano attorno ai 300-400 euro al mese, mentre 400-450 euro sono richiesti per un bilocale. L’analisi di Solo Affitti rileva prezzi fino a 500 euro per i trilocali e 550 euro per i quadrilocali. Le quotazioni mensili sono più basse di 50 euro circa per le case situate nelle zone periferiche della città.