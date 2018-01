Le industrie Saleri volano: in portafoglio ordini per oltre un miliardo di euro

Si prospetta una lunga fase di crescita per il gruppo Industrie Saleri Italo di Lumezzane: come evidenziato nella relazione di gestione dal presidente Basilio Saleri, l'azienda vanta ordini per oltre un miliardo di euro. Tutto ciò si deve al nuovo progetto industriale, per lo sviluppo del quale sono stati investiti 80 milioni di euro ed è stato assunto nuovo personale: la forza lavoro della ditta è cresciuta di ben 84 addetti, passando da 365 a 449 dipendenti.

L'azienda, che produce pompe ad acqua e sistemi di raffreddamento per il comparto dell'automotive, ha infatti investito sull'innovazione e sulle attività di ricerca e sviluppo, migliorando l'efficenza e la flessibilità dei propri impianti. Le ricadute positive di questa nuova fase del gruppo, per ora, si notano osservando il portafoglio ordini, che supera il miliardo di euro.