Manager e dirigente, grande sportivo: la città piange la scomparsa di Guido Facchetti

La comunità di Palazzolo sull’Oglio piange la scomparsa di Guido Facchetti, 71 anni: da tempo combatteva contro una terribile malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era conosciuto in tutta la provincia, oltre, sia per la sua brillante carriera nel settore finanziario che per la sua grande passione per lo sport: era infatti presidente della Pro Palazzolo, la squadra con cui aveva giocato negli anni ’60 (ai tempi dell’università).

Si era laureato alla Bocconi di Milano, ed era stato subito avviato nel mondo bancario. Ha fatto tutta la gavetta: ha cominciato come impiegato alla fine degli anni ’60, per poi arrivare a ruoli dirigenziali come responsabile crediti alla Bipop e ancora di più direttore generale di Fineco, fino alla fine degli anni ’90. E’ stato più volte chiamato a guidare importanti aziende, in tutta la Lombardia: l’ultima la Markfactor, di cui fu amministratore delegato.

La grande passione per il calcio

Dicevamo della sua grande passione per il calcio. Negli anni ’60 indossava la casacca della Pro Palazzolo, giocando come ala destra: dal 2015 della Pro è diventato il presidente, ruolo che ancora ricopriva nonostante le fatiche della malattia. Lo piangono la moglie Vanna e il figlio Ugo, il fratello Sandro, le cognate, i nipoti.

Anche la Pro Palazzolo si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa del presidente Facchetti. In poche righe anche il ricordo del sindaco Gabriele Zanni: “In questi anni ha fatto molto per risollevare le sorti della gloriosa squadra di calcio locale – scrive il primo cittadino – impegnandosi in particolare per il settore giovanile, riaffermando giorno dopo giorno il valore educativo dello sport per i nostri ragazzi”.