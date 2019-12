Arrivano i nuovi 'caccia' da combattimento: super-restyling da 91 milioni di euro

Ci vorranno meno di tre anni per completare i lavori del maxi-restyling per l'aeroporto militare di Ghedi, che oggi ospita i caccia Tornado e a breve dovrà ospitare gli aerei F35 in arrivo per l'estate del 2022: l'investimento è di poco superiore ai 91 milioni di euro, i lavori sono stati aggiudicati alla fine di novembre all'impresa di costruzioni Matarrese di Bari, con un ribasso d'asta di quasi 30 milioni.

La Matarrese si occuperà della realizzazione del nuovo hangar per la manutenzione, di una trentina di shelter (i “ricoveri corazzati” per gli aerei) e di almeno 15 hangar più piccoli, della “Operation Building” che sarà la palazzina di comando attrezzata per le operazioni di controllo, il nuovo polo formativo dove saranno installati i vari simulatori di volo, il nuovo magazzino e il “polo tecnologico”.

Il cronoprogramma dei lavori

I lavori dovrebbero cominciare a breve: entro le prime settimane del nuovo anno è prevista la consegna del progetto, poi via con il cantiere. Per completare le opere ci vorranno meno di mille giorni, come da bando di gara: tutto dovrà essere pronto per il luglio del 2022. E' quella la data prevista per l'arrivo di 30 caccia F35, ospitati nell'aerobase di Ghedi a fianco dei Tornado, che saranno invece dismessi entro il 2025.