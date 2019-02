Il futuro è british: le Distillerie Franciacorta vendute per 26,5 milioni

Al cuor non si comanda, e alle richieste del mercato nemmeno: venduto un altro grande marchio bresciano. Le Distillerie Franciacorta passano di mano: sono state acquisite (per 26 milioni e mezzo di euro) dalla multinazionale Stock Spirits Group, fondata in Italia nel 1884 ma oggi di proprietà prevalentemente britannica, e quotata alla Borsa di Londra. Lo Stock Group vanta un fatturato vicino ai 282 milioni e mezzo di euro.

Non sarà la fine per le Distillerie, piuttosto un nuovo inizio. I marchi infatti saranno mantenuti (e potenziati), ed è già in programma la realizzazione di un nuovo stabilimento a servizio della cantina Castello di Gussago, che produce i vini de La Santissima. Verrà mantenuto anche il brand di Borgo Antico San Vitale, con sede a Borgonato di Corte Franca.

I dettagli dell’operazione

Dall’acquisizione nascerà un vero “top player” a livello europeo, soprattutto nel settore delle grappe e dei distillati: dall’azienda garantiscono che non vi sarà alcuna ripercussione occupazionale, e verranno mantenuti in toto i 70 dipendenti (e gli oltre 80 agenti plurimandatari).

Le Distillerie Franciacorta sono state fondate nel 1901, di proprietà della famiglia Gozio (almeno fino alla prossima primavera, quando l’operazione verrà effettivamente completata): il fatturato annuo si avvicina ai 10 milioni di euro. I fratelli Gozio continueranno comunque ad avere un ruolo di primo piano nella gestione dell’azienda, oltre che affiancare il nuovo management per altri quattro anni.