Corso Zanardelli: conto alla rovescia per la chiusura di Zara

La boutique di Zara in Corso Zanardelli potrebbe chiudere entro la fine del mese: la data già comunicata ad alcuni clienti (e pubblicata dal Giornale di Brescia) sarebbe infatti il 31 gennaio prossimo. Ma non si tratterà di una chiusura a tutti gli effetti, quanto piuttosto di un trasferimento: il negozio potrebbe infatti trovare posto negli spazi dell’ex cinema Astra, in Via X Giornate, la cui destinazione sarà sicuramente commerciale.

Al momento sono solo rumors, ma in zona se ne parla (e parecchio). Le motivazioni del trasferimento annunciato sarebbero legati agli spazi: troppo piccolo il negozio di Corso Zanardelli, per di più senza alcuna possibilità di ampliamento (le “misure” quelle sono, e quelle rimangono).

Nei negozi a marchio Zara sono solitamente presenti tutte le linee di abbigliamento, uomo donna e bambino: in centro a Brescia invece c’è solo il reparto donna. Da qui l’ipotesi di una chiusura, e di uno spostamento. Chiuso uno Zara, se ne apre un altro: ma non c'è nulla di ancora certo, tanto meno i tempi.