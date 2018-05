Gardone Riviera: corso di formazione per maestre “Psicanalisi e infanzia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Corso di formazione per maestre di scuola materna e nido d’infanzia La Scuola di Psicanalisi Freudiana, in collaborazione con l’Associazione Genitori Gardone Riviera, con il patrocinio della Città di Gardone Riviera, organizzerà un corso di formazione per maestre di scuola materna e nido d’infanzia a partire da sabato 26 maggio.



Il corso si svolgerà nella sala consiliare del palazzo municipale della Città di Gardone Riviera, in Piazza Scarpetta 1, e sarà condotto da tre psicanalisti della SPF: Roberto Errichelli, Paola Bertipaglia e Giada Vincenzi. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una conoscenza il più possibile approfondita della psicanalisi e del contributo che essa ha dato alla scienza dell'educazione. Sigmund Freud ha posto lo sviluppo infantile al centro del proprio interesse, attuando una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo in cui fino ad allora si guardavano diversi aspetti del mondo infantile. Ha infatti indicato la via per interpretare le dinamiche infantili, restituendo loro quel senso che molto spesso sfugge allo sguardo degli adulti. Allo stesso tempo ha rintracciato negli adulti il filo rosso che li riconduce alla prima infanzia, nella convinzione che “il bambino è il padre dell’uomo”.



Il corso si svolgerà nelle seguenti date e secondo il seguente programma.



Sabato 26-05-2018

ore 10.30 Il contributo della psicanalisi alla pedagogia Roberto Errichelli



Sabato 02-06-2018

ore 10.30 Psicanalisi e infanzia: le fasi dello sviluppo psicosessuale Paola Bertipaglia



Venerdì 08-06-2018

ore 19.00 Le relazioni oggettuali: Melanie Klein Giada Vincenzi



Sabato 16-06-2018

ore 8.30 Le relazioni oggettuali: Donald Winnicott e René Spitz Giada Vincenzi



Sabato 30-06-2018

ore 8.30 Vera Schmidt e l'asilo sperimentale di Mosca Giada Vincenzi



Per info e prenotazioni: giada.vincenzi@gmail.com - 347.2603441 - www.scuoladipsicanalisifreudiana.it