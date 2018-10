Dall'Europa 6 milioni di euro per sostenere gli allevatori danneggiati dall'aviaria

"Finalmente arrivano anche le risorse europee per sostenere gli allevatori del comparto avicolo

danneggiati dall'aviaria. Secondo una prima stima, sui 22 milioni di euro totali di sostegno al comparto, in Lombardia arriveranno circa 6 milioni di euro. Anche in questo settore, infatti, siamo tra le prime regioni italiane".

Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, commentando l'approvazione, da parte della Commissione europea, del Regolamento di esecuzione n. 2018/1506, relativo alle misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

Il regolamento mette a disposizione 11,1 milioni di euro, il 50 per cento del totale, a cui vanno aggiunte le risorse nazionali, per indennizzare le imprese avicole interessate dai provvedimenti di contrasto all'influenza aviaria, riguardante il primo periodo dal 30 aprile 2016 sino al 28 settembre 2017. Per il secondo periodo è stata ultimata la raccolta dei dati per un secondo provvedimento dell'Unione europea.



"L'aviaria ha causato danni enormi, era più che doveroso aiutare i produttori di pollame e uova - ha aggiunto Rolfi -. Un settore di estrema importanza per la nostra economia: la Lombardia produce più di quanto consuma con un utilizzo molto basso di antibiotici". "Un comparto che intendiamo sostenere - ha concluso - anche attraverso l'innovazione, per la quale in sede di bilancio abbiamo stanziato 2 milioni di euro in più".