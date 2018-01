Economia Centro / Via Gerolamo Sangervasio

Areadocks: pasticceria e hotel-spa extralusso, investimento da oltre 1 milione

Lavori già in corso all'Areadocks di Via San Gervasio: investimento da oltre 1 milione di euro per l'ampliamento, in programma una nuova pasticceria artigianale e 15 suite per un albergo extra-lusso