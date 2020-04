"Mollo tutto e vendo ai cinesi": hotel e ristoranti, nel Bresciano affari per 20 milioni

Come scrive Bresciaoggi, ad oggi sono 64 gli annunci di attività commerciali in tutta la provincia di Brescia in vendita sul sito web venderefacileaicinesi.com, il portale che dedica le proprie inserzioni agli imprenditori del Dragone interessati a fare shopping in terra italiana (e lombarda, e bresciana). E in vendita c’è davvero di tutto: solo per le attività commerciali bresciane è un affare da circa 20 milioni di euro.

Si parte dal settore turistico: un albergo di Salò da 1.100 metri quadrati in vendita a 1,450 milioni di euro, pari a oltre 11 milioni di renminbi, la moneta cinese, un hotel con ristorante da oltre 1.000 mq a Malonno, disponibile a partire da 1 milione di euro (7,647 milioni di renminbi).

Hotel, bar e ristoranti: ecco cosa si vende

E ancora, locali e ristorazione: a Remedello un cocktail bar con ristorante e pizzeria è in offerta a 150mila euro, a Brescia città si vende lo “storico bar” della stazione a 300mila euro, a Lonato un bar in vendita può costarne solo 45mila, a Bedizzole pizzeria e ristorante a partire da 150mila, c’è pure una “occasione” a Sirmione, con ristorante in vendita a 250mila euro, un bar “completamente arredato” in vendita a Cologne per 80mila, un bar a Iseo in “posizione centralissima” a 390mila.

Ci sono poi capannoni in affitto e in vendita: a Rodengo Saiano un "blocco" da oltre 9mila mq può costare fino a 4 milioni. Ma nel lungo elenco non mancano negozi di telefonia, attività di confezionamento, tabaccherie a Mazzano, Salò e Azzano Mella, parrucchieri e centri estetici, centri messaggi, negozi e vetrine varie. Le vie del capitale sono infinite e, di questi tempi, meglio ancora se cinesi. Anche perchè, dopo il blocco imposto dai decreti del Governo, gli affari sono quintuplicati, così il cerchio sembra (tristemente) chiudersi sull'orbita immateriale Yuan-Coronavirus.