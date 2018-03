L'Animante di Barone Pizzini fa il giro del mondo: protagonista in Giappone, Italia e Usa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'Animante di Barone Pizzini parte dalla Franciacorta e fa il giro del mondo in meno di 24 ore: dal Giappone, passando per l'Europa arriva fino agli Stati Uniti. Il d-day è mercoledì 14 marzo, quando l'Animante verrà stappato “worldwide” e raccontato con una maratona social quasi no-stop. Si tratta di un appuntamento nato negli Stati Uniti, dove, la prestigiosa company americana Winebow ha selezionato alcuni importanti ristoranti, da Boston a San Francisco, in cui promuovere per una sera la cultura del vino, con una peculiarità esclusiva: la degustazione avviene solo attraverso iconici formati Jeroboam.

Ora è la volta dell'Animante, che rappresenta l’anima di Barone Pizzini perché racchiude in sè la natura viva di tutti i suoi vigneti e, soprattutto, nasce per coronare il lungo e pionieristico percorso di rinnovamento in vigna ed in cantina che ha sancito il ruolo di pioniere di Barone Pizzini nell’esperienza biologica in Franciacorta. È di Silvano Brescianini, General Manager di Barone Pizzini, l'idea di coinvolgere, nel medesimo giorno, anche ristoranti in altri continenti, dall'Asia all'Europa, connettendoli attraverso l'ausilio di Facebook e Instagram con dirette e condivisioni Social.

È un evento che si svolgerà nell'arco delle 24 ore negli Stati Uniti, in Italia e in Giappone e che verrà raccontato sui Social Network attraverso le pagine di Barone Pizzini, di Winebow e dei ristoranti coinvolti: questa la sua grande peculiarità, l'interconnessione che permetterà di vivere l'evento anche a distanza, con il Franciacorta sempre protagonista.

Silvano Brescianini afferma: “È sempre una grande soddisfazione raccontare l'esperienza di piccoli viticoltori in riva al lago d'Iseo, unitamente alla nostra storia legata al biologico. Il crescente interesse nei confronti del metodo franciacortino dimostra come questo prodotto si stia affermando sempre di più anche a livello internazionale. Grazie a questa iniziativa l'Animante Franciacorta di Barone Pizzini verrà stappato in contemporanea in tutto il mondo, partecipando così alla prima Sparkling Cru Night! Partendo dal Giappone, con il ristorante Sensi di Heinz Beck a Tokyo e raggiungendo la costa americana del pacifico passando dall'Europa”. In Italia ben tre le città scelte da Barone Pizzini per rappresentare l'anima franciacortina: Venezia, (presso La Mascareta), Roma, (presso la Vinoteca 900) e Milano, (presso la Bottega del Vino).