Agricoltura: "La Lombardia attende rimborsi per più di 10 milioni"

"Ringrazio il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che è riuscito a sbloccare decine di milioni di euro di rimborsi assicurativi da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La situazione sta strangolando i consorzi di difesa che anticipano i premi assicurativi e che di fatto si sono trasformati in banche a causa di ritardi accumulati da Agea negli anni scorsi". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

La Lombardia è la regione italiana con la più alta diffusione dello strumento assicurativo. Annovera il 15% delle produzioni vegetali assicurate a livello nazionale e più del 50% degli allevamenti zootecnici.

"A livello di zootecnia - ha concluso Rolfi - siamo la prima regione d'Italia e per le polizze inerenti a questo settore e alle relative strutture abbiamo ricevuto zero euro per le annualità 2015, 2016 e 2017 a fronte di 10,5 milioni di euro attesi dai nostri allevatori. Ho scritto al ministro per chiedere un ulteriore intervento su questo tema specifico".