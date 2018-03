La gustosa invasione del Frappuccino: Starbucks aprirà a Brescia

Appassionati del Frappuccino, amanti degli Smoothies, golosi di ciambelle donuts: adesso è ufficiale, Starbucks aprirà anche a Brescia. Quando ancora non si sa, ma la conferma – come riporta Bresciaoggi – l'ha data il general manager italiano della catena a stelle e strisce, Giampaolo Grossi. “Oltre che a Milano, Starbucks approderà anche a Bergamo e Brescia”.

Basta poco, pochissimo per far drizzare le antenne ai tanti, tantissimi (soprattutto giovani) che da tempo aspettano di poter gustare un Frappuccino o un Mocha alla nocciola anche sul territorio italico. Prima di Brescia Starbucks aprirà a Milano, in Piazza Cordusio.

In questi giorni si sono svolte infatti le prime fasi del “recruiting”: solo per il locale milanese si prevedono circa 150 assunzioni. Numeri che saranno più che raddoppiati con l'arrivo dei “coffee shop” anche a Bergamo e Brescia, e addirittura centuplicati nei prossimi anni.