Nuovo Flaminia: investimento da 60 milioni per il maxi centro commerciale

Comincia a prendere forma il centro commerciale Nuovo Flaminia, parte integrante della maxi-operazione urbanistica (in un’area di oltre 100mila metri quadrati, con investimenti per oltre 60 milioni di euro) che permetterà di recuperare il comparto degli ex Magazzini Generali, svuotato da più di 15 anni, e rivoluzionare quindi la fisionomia della zona tra Via Dalmazia e Via Salgari, insomma a sud della città.

Gli ultimi aggiornamenti sui lavori in corso sono stati pubblicati dal Giornale di Brescia. Pillole di progetto: il nuovo centro commerciale misurerà 27mila metri quadri complessivi, su due piani. A farla da padrone il nuovo ipermercato della Coop Lombardia, un punto vendita “monstre” da 7mila mq specializzato in food, accompagnato da altri 8mila mq di negozi (in tutto saranno una ventina).

Questo al primo piano: al secondo invece troveranno posto 500 mq tra uffici e spazi direzionali, oltre a una vasta terrazza (aperta al pubblico) che si affaccerà direttamente sul parco, anche questo realizzato (per oltre 100mila euro) dall’Immobiliare Turchese, la società (riferita a Coop Lombardia) che si sta occupando dell’investimento.