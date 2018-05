Albergo extra-lusso, piscine riscaldate e ristorante: Lefay apre a Pinzolo

Lusso e benessere “made in Garda” dalla prossima estate anche in Trentino, a circa un paio d'ore di macchina dal lago: a Milano, a Villa Necchi Campiglio, la famiglia Leali – che gestisce il Lefay Resort di Gargnano – ha ufficialmente presentato al grande pubblico l'investimento milionario che porterà, tra poco più di un anno, alla realizzazione di un nuovo luxury hotel a Pinzolo, ai piedi di Madonna di Campiglio.

Non solo: all'albergo di lusso, da 86 camere, saranno affiancate 23 residenze altrettanto lussuose, in quattro diverse tipologie (e quindi quattro costi diversi) da un minimo di 98 a un massimo di 264 metri quadrati. L'albergo sarà ovviamente a cinque stelle, nel segno del lusso e del miglior servizio per clienti di alta qualità (e di alto portafoglio).

La struttura sarà attrezzata con area wellness e benessere, da oltre 5000 metri quadri, piscine interne ed esterne (anche riscaldate, per l'inverno), due ristoranti specializzati nel chilometro zero, ski e bike room, un'area lounge.

Le prime anticipazioni “visive” sono già disponibili sul web: albergo e residence insieme andranno a comporre il nuovo “Lefay Wellness Residences Dolomiti”, come detto pronto all'uso (i lavori proseguono spediti) già dalla prossima estate, dal luglio 2019.