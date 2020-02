Violenza sessuale sulle bambine dello scuolabus: arrestato volontario

Un uomo di 77 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore. Il 77enne era impegnato come volontario su uno scuolabus, in un Comune bresciano del Lago di Garda.

Le sue vittime erano proprio le giovani studenti, tre bambine tra i 10 e i 12 anni d'età, che utilizzavano il pullman per andare e tornare da scuola. Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, le bimbe sarebbero state oggetto di palpeggiamenti e attenzioni morbose. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori di una piccola di soli 10 anni: "Si scalda le mani tra le mie gambe sopra i pantaloni", sarebbe stato l'iniziale racconto che ha fatto scattare l'allarme in famiglia.

Pare che non sia il primo caso da parte del 77enne. In passato ci sarebbero già stati altri episodi, risolti con il semplice trasferimento su un'altra linea, a seguito della segnalazione agli uffici comunali.