Lutto la notte di Natale: morta la maestra Rosa Ivonne Galvagni

La Val Sabbia dice addio alla maestra Rosa Ivonne Galvagni, spentasi la notte di Natale a Vobarno all'età di 87 anni.



Una lunga carriera alla lavagna quella della maestra Rosa, che ha insegnato in diverse scuole della bassa valle. Gli ex alunni e le loro famiglie non dimenticarono mai il suo sorriso e suoi innovativi metodi d'insegnamento (considerando anche il periodo storico), grazie ai continui aggiornamenti professionali con Scuola Italiana Moderna. Una donna davvero fuori dal comune: lo si intuiva solamente vedendola arrivare al lavoro in sella alla sua Vespa.



La maestra Rosa lascia nel dolore i figli Guido e Annalisa, il cognato Antonio e i nipoti Valentina e Viviana. Le esequie sono state celebrate stamattina nella chiesa parrocchiale di Vobarno.