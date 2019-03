Ragazzo morto in un incidente: usano il suo nome per truffare un'azienda

Sdegno a Villa Carcina per una truffa portata a termine da un malvivente, che è riuscito a raggirare un'azienda spacciandosi per uno degli organizzatori del torneo di calcio "Alessandro Merli", evento nato in memoria di un ragazzo del paese morto in un incidente nel 2000.

Il truffatore si è presentato giovedì mattina presso la ditta, i cui titolari - entusiasti di sostenere il nobile appuntamento - hanno dato la loro sponsorizzazione con alcune centinaia di euro. Di fronte alla richiesta di rilasciare una ricevuta, il truffatore ha poi dichiarato che sarebbe bastato chiamare in oratorio. Quando la telefonata è stata effettuata, era ormai troppo tardi: si era già dileguato con il denaro.

Più che la perdita dei soldi, comunque non trascurabile, resta l'amaro in bocca per un gesto davvero ignobile. Gli organizzatori del torneo hanno già denunciato l'accaduto ai carabinieri, e mettono in guardia tutte le aziende: "Non fidatevi di nessuno e identificate chiunque si presenti a nostro nome: l'episodio potrebbe ripetersi".