Botte e violenze alla moglie: sul volto sangue e schegge di vetro

Arrestato dai carabinieri dopo l'ennesima aggressione alla moglie: in manette un 44enne di nazionalità rumena, residente in Via Milano a Brescia. Domenica sera sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla e dal fracasso, a chiamare il 112: in pochi minuti la “gazzella” del Nucleo operativo e radiomobile era sul posto. I militari sono entrati in casa e hanno trovato la donna a terra, in lacrime, ferita e sporca di sangue.

Sul volto non solo i segni delle botte appena ricevute, ma anche i tagli dovuti alle schegge di vetro che l'avevano colpita, dopo che il marito aveva mandato in frantumi una finestra. L'uomo non ha opposto resistenza: attualmente è trattenuto in cella in attesa della quasi certa convalida dell'arresto.

L'ennesima aggressione

E' stata la donna, di un anno più giovane, a raccontare nel dettaglio quanto successo. La lite si sarebbe scatenata per futili motivi: non si esclude che l'uomo fosse anche ubriaco. Dopo averla insultata e malmenata, le avrebbe lanciato addosso alcuni oggetti recuperati per casa.

All'arrivo dei carabinieri in effetti l'abitazione era un disastro: vetri rotti, mobili danneggiati, la finestra in frantumi. E non sarebbe la prima volta che succede: gli accertamenti sono in corso, ma la testimonianza della donna, oltre a quelle dei vicini, avrebbero già confermato il reiterarsi degli atti di violenza.

La moglie è stata trasferita in ospedale, per essere medicata: niente di grave, solo qualche taglio superficiale, botte ed escoriazioni. Per lei potrebbe davvero essere la fine dell'incubo. Il marito potrebbe essere accusato di violenza, lesioni e maltrattamenti.