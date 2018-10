Escursione in montagna, crolla a terra e muore davanti agli amici

E' stramazzato al suolo, sotto gli occhi degli amici con cui stava passando una bellissima giornata, sotto il caldo sole di un autunno mai così mite: colto da un malore improvviso, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. E' stato rianimato a lungo, trasportato fino all'ambulanza dagli uomini del Soccorso Alpino: ma una volta caricato sul mezzo di soccorso, è deceduto poco più tardi.

Aveva 55 anni l'escursionista di Nave – C.F. le sue iniziali – che mercoledì pomeriggio ha perso la vita in prossimità del Bivacco Saverio Occhi, a oltre 2000 metri d'altitudine in Valgrande, in territorio di Vezza d'Oglio, non lontano dalla Cima Pietrarossa.

Sono stati proprio i suoi compagni di escursione a dare l'allarme, intorno a mezzogiorno: avevano ormai quasi raggiunto il rifugio quando C.F. ha cominciato a sentirsi male. Niente di inaspettato: erano partiti all'alba per una lunga camminata, e mai aveva dato segni di stanchezza. Nè tanto meno avrebbe mai avuto problemi dal punto di vista fisico o cardiaco.

Non è stato possibile fare atterrare l'eliambulanza, costretta a rientrare alla base a causa di un vento fortissimo. Oltre ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico, sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno. La salma è stata ricomposta in ospedale, presto sarà a disposizione dei familiari per i funerali.