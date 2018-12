Dà di matto in un bar: prima infastidisce i clienti, poi aggredisce i carabinieri

Prima ha iniziato a infastidire i clienti, complice forse qualche bicchiere di troppo, poi ha aggredito i carabinieri, giunti sul posto chiamati dal barista, visto che la situazione stava per degenerare.

Scene di (stra)ordinaria follia in un locale di Vezza d'Oglio, dove sono intervenuti i militari della stazione di Breno, che - non senza fatica - alla fine sono riusciti a bloccare il ragazzo di 28 anni che aveva dato in escandescenze.



Il giovane è finito in manette e la sua situazione si è ulteriormente aggravata quando, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello serramanico.