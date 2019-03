Fiamme e paura nella notte: camion carico di legna prende fuoco in piazza

Residenti svegliati dalle fiamme alte diversi metri e una densa colonna di fumo nero. Sabato notte di paura a Nozza di Vestone. Attorno alle 4 un camion carico di legna, in sosta da venerdì nella piazza del Mercato Nuovo, ha preso improvvisamente fuoco.

A far scattare l'allarme sono stati proprio i residenti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco. Quando i volontari di Vestone e i colleghi di Salò sono arrivati sul posto, le fiamme si erano già propagate a un autobus parcheggiato a poca distanza dal tir.

Lunghe e complesse le operazioni per spegnere il rogo: i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il rimorchio in alluminio per estrarre il legno in scaglie che stava bruciando all'interno del camion. I lavori sono continuati fino alle prime ore di domenica mattina.

Danni davvero ingenti: oltre al cassone anche la cabina di guida è andata distrutta. Più limitate le conseguenze per il bus che, una volta avvisto il conducente, è stato spostato. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma sarebbe stata esclusa l'ipotesi del dolo.