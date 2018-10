Scomparso durante la tempesta, tragico epilogo: trovato senza vita nel Chiese

Si chiudono nel peggiore dei modi le ricerche di Egidio Fontana: il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato, nel primo pomeriggio di mercoledì, nel fiume Chiese. L'ottantacinquenne di Vestone era scomparso da casa lunedì pomeriggio, proprio mentre infuriava la tempesta di vento e pioggia che ha tenuto sotto scacco l'intera provincia.

Ad accorgersi dell'improvvisa sparizione dell'uomo era stata la nipote, che abita nell'appartamento situato sopra a quello dello zio. Martedì mattina, non sentendo più alcun rumore provenire dalla casa del parente, era scesa per verificare se fosse successo qualcosa. Una volta aperta la porta, aveva subito notato che qualcosa non andava: il letto era intatto, la stufa spenta e dell'85enne, che non è sposato e vive da solo, non c'era traccia. Segnali allarmanti che avevano fatto scattare la denuncia e le ricerche.