Orrore in casa: abusa della sorella disabile, condannato a 4 anni di carcere

Avrebbe abusato della sorella maggiore, affetta da gravi disturbi psichici, della quale si prendeva cura da tempo. Per questo è stato condannato a 4 anni di reclusione per lesioni e violenza sessuale. È l'epilogo processuale dell'orribile vicenda, raccontata dal quotidiano Bresciaoggi, che si è consumata in un comune della Bassa Bresciana.

Una spirale di abusi e violenze durata alcuni mesi alla quale la donna, nonostante le fragilità e i disturbi di cui soffre, è riuscita a ribellarsi, chiedendo aiuto con tutta la voce che aveva in corpo. L'episodio risale allo scorso giugno: le urla disperate e inequivocabili della vittima hanno indotto i vicini di casa, che nulla sospettavano, a chiamare i carabinieri.

I militari della compagnia di Verolanuova sarebbero arrivati sul posto proprio mentre l'uomo, un insospettabile 44enne, si accingeva a violentare la sorella 54enne. Una scena piuttosto inequivocabile che ha fatto scattare le indagini. Ascoltata degli inquirenti e dagli psicologi, la donna avrebbe riferito di almeno un altro episodio di molestie: era stata toccata nelle parti intime dal fratello e obbligata a ricambiare.

Durante il processo, che si è svolto con rito abbreviato, il 44enne avrebbe chiesto scusa alla donna, dichiarandosi profondamente pentito per ciò che ha fatto.