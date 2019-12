Si butta dalla finestra di casa, suicidio shock scuote il quartiere

Una tragedia immensa che ha lasciato l’intero quartiere di Urago Mella senza parole: un uomo di 62 anni è stato trovato morto in via Fè d'Ostiani a Brescia. La drammatica scoperta domenica mattina, poco prima delle 8. Scattato l’allarme, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Brescia, intervenuti sul posto, si tratterebbe di un gesto estremo: per ragioni ancora al vaglio dei militari, l’uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione. Un terribile volto nel vuoto che non gli ha lasciato scampo.

Nulla faceva presagire un tragedia simile: il 62enne non aveva dato segnali di disagio e pare non avesse problemi di natura economica. L’intera comunità in queste ore si sta stringendo attorno ai familiari dell'uomo.