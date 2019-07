Cede la strada, pick-up precipita nella scarpata per 30 metri: due feriti

Verso le 12.30 di domenica, un pick-up Nissan Navara è precipitato per circa 30 metri giù da una scarpata, lungo la strada sterrata chiamata "Via degli Alpini" a Treviso Bresciano. La carreggiata ha improvvisamente ceduto e il veicolo è rotolato verso valle per circa 30 metri.

Al volante c'era un 67enne bresciano , mentre - seduto al suo fianco - si trovava un suo amico pakistano di 49 anni. Ad avere la peggio è stato il guidatore, portato al Civile in codice rosso dall'eliambulanza di Brescia. Il 49enne è stato invece trasportato in volo all'ospedale Borgo Trento di Verona, da dove era decollato il secondo elicottero.

Le operazioni di soccorso sono state molto complicate. Per raggiunge e trarre in salvo i feriti intrappolati nell'auto, ribaltatasi in mezzo ad alberi e arbusti, ci sono volute circa due ore. I medici si sono dovuti calare dagli elicotteri con una corda, mentre i feriti sono stati issati grazie all'ausilio di un verricello.