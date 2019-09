Furti e rapine, bottino da 100mila euro: 7 arresti e banda sgominata

Si faceva chiamare "baba", ovvero papà, il capo della banda di ladri che aveva base operativa nel Bresciano, sgominata dai Carabinieri del Comando provinciale di Trento dopo un anno di indagini. Un "baba" che poteva contare su diversi "biri", ovvero figli in lingua albanese, dei quali 8 sono ora finiti in manette per associazione a delinquere, furto, ricettazione e rapina.

Le indagini iniziate con un furto in Trentino

Le indagini sono iniziate nel novembre 2018, a seguito di un furto alle slot machine di un bar nel comune di Borgo Chiese. Dispositivi di gioco e cambiamonete erano infatti gli obiettivi prediletti del sodalizio criminale, che solo in un'occasione avrebbe messo in atto una vera e propria rapina, perpetrata ai danni di un'imprenditrice di Bresso, nel Milanese.

Dopo un anno di indagini, grazie a pedinamenti ed appostamenti mirati, sono stati ricostruiti ben 20 furti, di cui 13 in esercizi commerciali e 7 sulle auto. Ben 11 quelli messi a segno nel Bresciano. Il "bottino" è stato calcolato in oltre 100.000 euro.

I carabinieri sono arrivati a stringere il cerchio attorno a 9 persone: oltre al capo, altri 8 "sottoposti" di cui 7 sono già in carcere. La banda, con sede operativa nel Bresciano, era attiva nelle province di Milano, Bergamo e Modena. Il furto in Valle del Chiese è stato l'unico messo a segno in Trentino, ed è stato proprio questo episodio a "tradire" la banda.

Sette persone in manette

Questi i nomi dei sette componenti della banda che sono stati arrestati nelle scorse ore:

Endri Caushaj, classe '86

Ardian Muca, classe' 80

Migen Capatina, classe '89

Bledar Bashmeta, classe '78

Besart Mehmeti, classe '85

Marco Ramunno, classe '87

Lorenzo Macall, classe '91

Fonte: Trentotoday.it