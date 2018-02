Inaugurato il sentiero da sogno, dalle rive del lago all'altipiano

300 metri di dislivello percorribili in sicurezza grazie a un solido passamano: d'ora in poi gli escursionisti avranno a disposizione un "nuovo" percorso nell'Alto Garda. Di nuovo, in realtà, c'è solo l'allestimento per la sicurezza: il sentiero infatti è stato usato per secoli dagli abitanti dei borghi dell'altipiano di Tremosine, a Pregasio, per i quali rappresentava l'unica via di transito tra il lago e le loro abitazioni.

L'apertura delle celebre "Strada della Forra" è datata 1913, da allora l'antico sentiero è stato utilizzato sempre meno. Da qui l'esigenza di una risistemazione, effettuata grazie al progetto "Connect3mosine" finanziato con 64.200 euro dal Fondo Comuni confinanti. Grazie allo stanziamento si è provveduto a ripulire il percorso, a sistemare i muri a secco, a posizionare un passamano in acciaio e dei segnapassi a led alimentati a energia solare.

La salita di certo non è agevole, dato il dislivello, ma il panorama mozzafiato ripaga di ogni sforzo. Il sentiero, inaugurato ieri (la notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi) và a collegarsi con un percorso che giunge fino a Pieve, completando così un anello di 9 chilometri. Un'attrazione in più per i turisti di tutta Europa, sempre più attenti alla presenza di piste ciclopedonali e cammini emozionanti.