Vandali al presepe degli alpini: mutilata la statua di Gesù bambino

Ancora una volta, e alle porte del Capodanno, i vandali se la sono presa con uno dei tanti presepi allestiti nel Bresciano. È successo a Travagliato: il presepe realizzato dagli alpini nella piazza principale del paese è stato devastato sabato sera. Statuine rotte e buttate a terra, allestimento completamente da rifare.

La brutta notizia è girata rapidamente in paese, amareggiando parecchie persone e non solo le penne nere che hanno impiegato mesi di lavoro per realizzare l'installazione. Le statuine danneggiate sono state sostituite e l'allestimento rifatto in tempo record, ma resta ancora traccia del raid vandalico, e proprio sulla statua di Gesù Bambino, il cui braccio è stato spezzato ed è irreparabile.

Il timore che ad agire siano stati alcuni ragazzini del paese e non si esclude che in qualche modo non si possa risalire ai vandali, grazie alle telecamere posizionate nella zona di piazza Libertà.