Cade dal silos, un volo di oltre 5 metri: grave imprenditore agricolo

Grave infortunio sul lavoro martedì mattina in un'azienda agricola di Travagliato: un uomo di 51 anni è ricoverato al Civile di Brescia, trasferito in ospedale in codice rosso a seguito di una brutta caduta, un volo di oltre 5 metri dalla copertura di un silos su cui era salito per verificarne le condizioni dopo il forte temporale di lunedì notte.

Non sarebbe in pericolo di vita: il 51enne è il titolare dall'azienda insieme al fratello, la cascina Cinaglia nell'omonima località. L'incidente intorno alle 10.30: sono stati gli operai al lavoro nella struttura ad allertare il 112, la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza dei volontari della Croce Azzurra.