Trattoria aperta e clienti ai tavoli nei pieni dell’emergenza: 5 denunciati

Stupidi fino in fondo, non ci sono altri aggettivi: festa abusiva in una trattoria bresciana, cinque denunciati. Come da Decreto doveva essere chiusa (come tutte) almeno fino al 3 aprile: ma i proprietari e alcuni clienti sono stati beccati dagli agenti della Polizia Locale in servizio di pattuglia in città.

E’ successo nella notte tra sabato e domenica in Viale Duca degli Abruzzi: è qui che gli uomini del comando di Via Donegani hanno intercettato una trattoria che di fatto era aperta come se nulla fosse, la cucina al lavoro, la gente ai tavoli.

Locale chiuso, 5 denunciati

Sono stati denunciati i due titolari, due ragazzi di appena 18 anni, e con loro altre tre persone: rischiano un’aggravante della loro posizione per aver messo a repentaglio la salute pubblica in una situazione di emergenza. La decisione spetta alla Procura.

Il locale nel frattempo è stato sgomberato e chiuso, fino a nuovo ordine: anche la chiusura immediata è conseguenza diretta della violazione delle norme contenute nell’ultimo Decreto, quello che di fatto ha esteso la “zona rossa” a tutto il territorio italiano, abbassando le serrande di bar, ristoranti e negozi.