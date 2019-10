Si accascia a terra e perde i sensi, uomo muore stroncato da un malore

Un uomo di circa 60 anni - di cui ancora non si conoscono le generalità - ha perso la vita dopo essersi accasciato a terra, stroncato da un improvviso malore. La tragedia si è consumata lunedì mattina a Toscolano Maderno, lungo via San Giorgio.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti poco prima delle 10.30: avrebbero notato l'uomo barcollare e poi crollare al suolo. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. I sanitari del 118 avrebbero provato a rianimare a lungo l'uomo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Toscolano, per far luce sulle cause del decesso. Stando ai primi accertamenti l'uomo sarebbe stato vittima di un infarto.