Chiosco per pirli e gelati in mezzo al parco: fa gola il bando per l'estate

C’è tempo vino a giovedì 12 luglio per partecipare al bando del comune di Toscolano Maderno per l'affidamento di un chiosco-bar nel parco pubblico Bernini, tra via Trento e la Gardesana.

La struttura ha una superficie di 35 metri quadri con un plateatico di 40. Il gestore potrà organizzare anche concerti ad ingresso gratuito.

L’asta per il canone di locazione partirà da 0 euro con rialzi non inferiori ai 50 euro; avrà luogo giovedì alle 14 in municipio.