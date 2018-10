Multato per un sorpasso, prende a pugni il vigile e gli rompe il naso

Ha cercato di effettuare un sorpasso, nonostante in quel tratto di strada fosse proibito ed è stato pizzicato da una pattuglia della polizia locale. Una volta fermato per l'automobilista, un 58enne originario di Cosenza, è scattata la sanzione di 48 euro.

Tutt’altro che semplice però incassare la somma dovuta: il 48enne, in preda ad un raptus di follia, ha colpito l'agente con una raffica di pugni, causandogli la rottura del naso. Per fermare l'uomo una collega del vigile aggredito ha dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Arrestato, l'automobilista è stato subito liberato: nei suoi confronti solo una denuncia a piede libero.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Nago di Torbole, dove il 58enne era diretto: doveva andare a trovare la moglie, che lavora nel comune dell'Alto Garda, ma ha concluso la sua giornata al comando dei Vigili.