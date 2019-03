Toninelli conferma: la Tav del Garda si farà

Non c'è nessun bisogno di "sbloccare" la Brescia-Padova, semplicemente perché non è mai stata bloccata. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in un intervento durante la visita all'impianto di manutenzione di Trenitalia di Milano Greco Pirelli.

Secondo Toninelli, l'iter autorizzativo per il progetto è già avviato, e pertanto è ormai inarrestabile. Diverso il discorso per quanto riguarda le tempistiche: il cronoprogramma prevede infatti l'avvio dei lavori per la primavera del 2020, ma la volontà di attenzionare l'opera - volontà espressa dal ministro - farebbe ipotizzare un rinvio per l'apertura dei cantieri.