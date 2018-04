Auto prende fuoco in tangenziale: l’aveva comprata il giorno prima

Non è durata più di 24 ore la gioia per l'ultimo, dispendioso, acquisto effettuato: è scoppiato in lacrime quando ha visto l'auto, comprata solo in giorno prima, completamente divorata dalle fiamme. Un dispiacere enorme, ma per lui, fortunatamente nessuna conseguenza: è riuscito a saltare fuori dal veicolo prima che scoppiasse l'incendio.

L'episodio martedì pomeriggio lungo la Tangenziale Sud in direzione di Desenzano, protagonista un uomo dell'Est. Stava 'testando' la sua nuova auto, quando ha cominciato a sentire rumori strani, ha accostato ed è sceso dal veicolo. Un mossa istintiva, azzeccatissima: in pochi secondi sono divampate le fiamme che hanno avvolto l'intera macchina.

L'allarme è scattato intorno alle 14: sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il manto stradale. Per l'automobilista lacrime e un forte shock, ma nessuna conseguenza. Ancora da accertare le cause all'origine del rogo che ha ridotto l'auto a una carcassa carbonizzata.