Cade dalla moto d'acqua, rischia di annegare: salvato da un giovane bagnante

Un intervento tempestivo che ha salvato la vita di un 50enne. Eroe per un giorno è un 20enne milanese: il ragazzo si stava godendo una giornata di relax con la famiglia, a Sirmione. Il giovane, che si trovava sulla spiaggia attigua al campeggio, ha notato un uomo che era caduto da una moto d'acqua e stava annaspando, rischiando di finire sott'acqua.

Istanti drammatici, vissuti nel primo pomeriggio di mercoledì. Senza pensarci, il 20enne si è tuffato e ha raggiunto il bagnante in difficoltà, un 50enne tedesco, aiutandolo a stare a galla. Poi ha attirato l'attenzione di alcuni dipendenti di una struttura che noleggia pedalò. I due sono stati raggiunti dal natante, a cui si sono aggrappati per raggiungere la riva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad attenderli sulla spiaggia c'erano i sanitari del 118 e i carabinieri di Sirmione, nel frattempo allertati dagli altri bagnanti. Il turista, sotto shock ma in buone condizioni, è poi stato portato in ospedale a Desenzano per gli accertamenti del caso.