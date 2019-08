Un'ape entra nel casco e lo punge, tanta paura per un ragazzo in moto

Se l'è cavata con un grande spavento il ragazzo di 21 anni, che - verso le 8.50 di lunedì - si è ritrovato con un'ape nel casco mentre viaggiava in moto lungo via Guglielmo Marconi.

Il 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. Il giovane era stato punto e c'era il rischio di uno shock anafilattico. All'arrivo dell'équipe medica, si è potuto constatare che il 21enne non correva rischi, a parte il forte dolore e la paura iniziale. Curato sul posto, ha potuto evitare anche il ricovero in ospedale.