Lutto in Comune: stroncato dal Coronavirus, muore il padre del sindaco

Una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere: dall'altro capo del telefono, l'ospedale che comunicava che suo padre non ce l'aveva fatta a vincere la battaglia contro il Covid-19. Roberta Sisti, sindaco di Torbole Casaglia, ha perso il papà Severino, per tutti 'Rino': la notizia è arrivata nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo, spezzando per sempre il filo di speranza a cui la prima cittadina, la madre Rina e le sorelle Mariarosa e Tiziana, erano aggrappate. Il 79enne era stato ricoverato in ospedale, a Brescia, perché positivo al Coronavirus, più di sette giorni fa.

La moglie, le tre figlie, il fratello Giovabattista non hanno avuto il tempo di salutarlo, così come i parenti di tutte gli altri 67 bresciani con Coronavirus morti nelle ultime 24 ore. Attorno al sindaco si è stretta virtualmente l'intera comunità di Torbole Casaglia, che ha già perso due concittadini.

Centinai i messaggi di cordoglio piovuti sulle pagine Facebok del paese e anche su quella della sindaca, che insieme alla madre e alle sorelle è in isolamento domiciliare. "Eri un guerriero resterai sempre nel cuore di tutti noi: il regno degli angeli ti accoglierà": è uno dei tanti saluti affidati ai social.

Di professione agricoltore, 'Rino' era conosciuto e amato da tutta la comunità: "Agricoltore modello di Torbole Casaglia, uomo buono e disponibile, regalavi un sorriso a tutti", scrive ancora Miriam. Ha dedicato la sua vita ai campi e ai suoi animali, tanto che aveva ricevuto il riconoscimento di Agricoltore Doc durante l'ultima Festa del Ringraziamento.