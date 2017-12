Conversazioni radiofoniche tra zia e nipote, ascoltate e apprezzate da centinaia di migliaia di italiani, quelli affezionati alle trasmissione via etere di Fabio Volo su Radio Deejay. Nei giorni scorsi è deceduta all’età di 83 anni Severina Grassi, nota come “zia Lety”.

Originaria di Sarnico, da anni residente a Paratico, Severina Grassi è deceduta venerdì scorso all’interno della sua abitazione. Quando è stato lanciato l’allarme purtroppo non c’era più nulla da fare, la donna era già morta.

Memorabili le conversazioni con il nipote in diretta nazionale (qui un esempio). Ad ogni telefonata esordiva con un “ciao gioia”, poi con Fabio Volo parlava del più e del meno, della messa, dei problemi di salute, dei parenti. Il tutto in un italiano frammisto al dialetto, come quello parlato dalle attempate “zie” di tutti noi bresciani nelle occasioni più importanti. Memorabile, nella storia della radio, la telefonata di Severina Grassi ai suoi idoli assoluti, i Pooh.

Il funerale dell’anziana è stato celebrato lunedì. Dopo la cerimonia il feretro è stato trasportato al forno crematorio.