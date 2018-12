Aspetto Che Torni: Francesco Renga sul palco dell'Ariston a Sanremo

«A Febbraio sarò al Festival di Sanremo con Aspetto Che Torni! Non ve lo aspettavate... eh!? È solo la prima sorpresa...» Con questo annuncio, ed un video su Facebook, Francesco Renga ha confermato la sua partecipazione alla 69° edizione della manifestazione canora più famosa d'Italia, in programma dal 5 al 9 febbraio 2019.

Dopo la bella sorpresa della partecipazione di Einar Ortiz, il 25enne di Prevalle che ha vinto la prima delle due finali riservate ai giovani, l'annuncio di Francesca Renga è una bella "doppietta" per la nostra provincia. Mentre il giovane di Prevalle sarà un outsider assoluto al concorso, condotto ancora una volta da Claudio Baglioni, l'ex Timoria avrà non poche chances di aggiudicarsi la vittoria finale e bissare il successo del 2005 quando si presentò con il brano «Angelo».

Ecco l'elenco ufficiale di tutti i big in gara, e i titoli delle loro canzoni:

Paola Turci con L’ultimo ostacolo

Simone Cristicchi con Abbi cura di me

Zen Circus con L’Amore è una dittatura

Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte

Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me

Irama con La ragazza col cuore di latta

Ultimo con I tuoi particolari (vincitore delle Nuove Proposte nel 2018)

Nek con Mi farò trovare pronto

Motta con Dov’è l’Italia

Il Volo con Musica che resta

Ghemon con Rose viola

Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga con Un po’ come la vita

Negrita con I ragazzi stanno bene

Daniele Silvestri con Argento vivo

Ex Otago con Solo una canzone

Achille Lauro con Rolls Royce

Arisa con Mi sento bene

Francesco Renga con Aspetto che torni

Boomdabash con Per un milione

Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce

Mahmood – 2° VINCITORE SANREMO GIOVANI

Einar – 1° VINCITORE SANREMO GIOVANI