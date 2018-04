Maestra uccisa da una malattia, grave lutto alla materna Regina Margherita

Per molti anni è stata l' 'angelo' di tanti bimbi della scuola materna, un'insegnate paziente e amorevole e un esempio per i suoi piccoli allievi. Tiziana Gatti si è spenta nei giorni scorsi, a soli 58 anni. Da tempo lottava contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Grande è il cordoglio all'asilo Regina Margherita di via Bianchetti a San Zeno Naviglio, dove Tiziana ha lavorato per ben 20 anni nella sezione Blu. Oltre agli adorati alunni, lascia il marito e la giovane figlia.