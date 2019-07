Shock nel giardino di casa: uomo trovato morto in piscina dalla moglie

Dramma in un'abitazione di San Felice del Benaco nel tardo pomeriggio di lunedì. Verso le 18, un 84enne è stato trovato priva di coscienza nella piscina di casa dalla moglie, che ha subito lanciato l'allarme al 112 assieme alla figlia giunta in suo soccorso.

Sul posto si è subito precipitata in codice rosso un'ambulanza dei Volontari del Garda i Salò, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.



I carabinieri hanno raccolto i rilievi del caso: la morte potrebbe essere stata causata da un malore improvviso, ma non si esclude anche l'ipotesi dell'incidente; l'84enne potrebbe essere caduto in acqua dopo essere inciampato e aver battuto il capo.

Al momento pare che il giudice di turno non abbia disposto l'autopsia. Nelle prossime ore verrà quindi comunicato quando saranno celebrati i funerali.