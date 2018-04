Prende fuoco una Porsche in pieno centro, ragazza salva per miracolo

Attimi di panico giovedì pomeriggio in pieno centro a Salò: una Porsche Carrera rossa fiammante ha improvvisamente preso fuoco in Via Dante Alighieri. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30: a bordo dell'auto a quanto pare c'era solo una donna. Non è dato sapere al momento il motivo preciso dell'improvvisa combustione.

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale del paese e i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate in fretta, senza danni collaterali: anche la donna alla guida del potente mezzo è rimasta miracolosamente illesa.

“Disagi in Via Dante Alighieri per l'incendio di un'auto sportiva – ha fatto sapere in “diretta” la Polizia Locale – Viabilità a senso unico alternato fino alle 16.45”.

Anche la donna protagonista (suo malgrado) dell'episodio ha voluto commentare l'accaduto su Facebook: “Sono viva e vegeta, questo è l'importante. Grazie al pronto intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Grazie di tutto, anche agli sconosciuti generosi che mi hanno aiutata e supportata. Esiste ancora gente buona davvero”.