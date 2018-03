Un volo di 8 metri dopo la lite col fidanzato: ragazza in gravi condizioni

Dramma davvero sfiorato il giorno della festa della donna: una ragazza di 31 anni è precipitata per oltre otto metri dal cavalcavia della galleria sulla Provinciale 79, in territorio di Sabbio Chiese lungo la strada che porta in Valtrompia. La dinamica non è chiara.

Pare stesse camminando sul ciglio del cavalcavia, fuori di sé dopo un litigio con il fidanzato. Il ragazzo ovviamente non è minimamente responsabile dell'accaduto: la 31enne ha fatto tutto da sola. Ha rischiato di grosso, ricoverata in ospedale in codice rosso al Niguarda di Milano.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe potuto essere investita e uccisa da un'automobile in transito. Tutto è successo giovedì pomeriggio intorno alle 18.30: a dare l'allarme per primo un infermiere fuori servizio che passava in macchina, che l'ha vista a terra e l'ha subito soccorso.