Non rientra per pranzo, i familiari danno l'allarme: lo trovano a terra privo di sensi

Era uscito di casa di prima mattina per effettuare alcuni lavori di manutenzione in una cascina di Rudiano di sua proprietà, ma non è rincasato per pranzo e il suo cellulare suonava a vuoto. Circostanze che hanno fatto allarmare i familiari dell'uomo, un 74enne di Roccafranca.

Attorno alle 13 di domenica è quindi scattata la chiamata alle forze dell'ordine: i carabinieri e i sanitari del 118 hanno raggiunto in pochi minuti la cascina, situata a Rudiano in località Maffona, trovando l'uomo riverso a terra e privo di sensi.

Dopo le prime cure sul posto, Fedele Lippolis (questo il nome del 74enne) è stato trasferito in ospedale, a Bergamo, a bordo di un'eliambulanza. Le sue condizioni sarebbero critiche, tanto che è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. La prognosi è riservata, ma il quadro clinico sarebbe stabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Rudiano, l'anziano - agente di polizia in pensione - sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre effettuava delle riparazioni all'interno della cascina. Sarebbe stata esclusa la pista dell'infortunio.