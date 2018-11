Una firma per un regalo: e invece è un contratto da centinaia di euro

Rovato, attenzione alle truffe: a dare l'allarme è proprio il Comune. “In questi giorni stanno tentando truffe soprattutto ai danni di anziani – si legge su Facebook – Venditori porta a porta dopo una breve chiacchierata, fanno firmare un modulo per la consegna di un omaggio. Ma di fatto quello che viene firmato è un vero contratto per l'acquisto di merce varia per la casa”.

Massima allerta: sarebbero già una dozzina i truffati, e in pochi giorni. I malviventi sceglierebbero con cura le loro vittime, fino ad ora anziani soli. Anche l'orario è studiato: le “visite” avvengono sempre durante le ore lavorative, quindi quando i quartieri un po' di svuotano, in particolare a metà mattina o metà pomeriggio.

Il meccanismo della truffa ormai purtroppo è noto: i malfattori suonano alla porta, conquistano la fiducia degli anziani grazie ai toni educati, i vestiti eleganti e un modo di parlare forbito, li convincono di firmare quel foglio così da poter ricevere un regalo a casa, senza impegno.

Ma quel foglio è in realtà un vero e proprio contratto, che prevede l'acquisto di articoli casalinghi e affini anche per centinaia e centinaia di euro. Il Comune invita, in caso di sospetto, ad allertare subito la Polizia Locale o i Carabinieri. Le forze dell'ordine intanto stanno già indagando, su quanto accaduto.